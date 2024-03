Inaugurata la prima stanza sensoriale al Parco del Mulino

Donata da Daxo Group, Fliby Cognitive Solution e Tenuta Argentiera Bolgheri, l'ambiente è dedicato a tutti i bambini e bambine che hanno disordini percettivi cognitivi e motori

Inaugurata il 24 marzo la prima stanza sensoriale al Parco del Mulino – donata da Daxo Group, Fliby Cognitive Solution e Tenuta Argentiera Bolgheri – dedicata a tutti i bambini e bambine che hanno disordini percettivi cognitivi e motori. Dopo aver individuato all’interno del Parco le stanze che potessero essere più adatte è iniziato il percorso più importante: la raccolta delle donazioni per poterla realizzare. Nella stanza ci sono due ambienti distinti con tende oscuranti che contengono strumenti per la stimolazione somatica, uditiva e visiva. Una si caratterizza per la presenza di strumenti vibranti come la pedana vibrotattile, tubi e cuscini vibranti. L’altra è organizzata con attrezzature per la stimolazione vestibolare come l’altalena autoportante (in corso di ultimazione). I ragazzi hanno così per la prima volta un ambiente sensoriale organizzato dove raggiungere uno stato di calma e benessere che potrà ispirare loro fiducia e curiosità diventando così protagonisti delle loro esperienze.

