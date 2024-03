Inaugurata la residenza per gatti randagi in piazza Barriera Garibaldi

Inaugurata poco fa, benvenuti nella residenza comunale đź“· dei gatti randagi feriti o malati bisognosi di cure. Situata in piazza Barriera Garibaldi, la casetta composta da 7 gabbie si trova nel giardino della ex scuola dell’infanzia La Guglia e sarĂ gestita dalle associazioni Anpana e Felix grazie ad un “patto di collaborazione” con il Comune. Il progetto futuro prevede un piccolo recinto intorno alla casetta per dare la possibilitĂ ai mici di trascorrere qualche ora all’aperto. Il grande gatto all’ingresso della casetta è stato realizzato da Irene in arte Arty84 insieme a Michele. L’inaugurazione alla presenza del sindaco Salvetti, della vice sindaca Camici e della garante dei diritti degli animali Amato. Salvetti: “Abbiamo restituito alla cittĂ un luogo riqualificato. La questione animali ci sta molto a cuore”. “Abbiamo dato una risposta alle referenti delle colonie feline” ha detto la vice sindaca. “Un ringraziamento alla amministrazione comunale. Cercheremo di fare del nostro meglio con il miglior turn over possibile. Auspichiamo un ricambio generazionale tra le gattare” per Franco e Silvia di Anpana.

