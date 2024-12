Inaugurata la Sala della Mescita, prossimi obiettivi Uffizi a Mare e sottopasso

Il plastico di com'erano le Terme del Corallo, una delle "chicche" della visita. Prenotazioni al link www.visit-livorno.it/prenotazione-visite/

Il presidente Giani: "La trasformazione dell'attuale ponte in sottovia e il progetto di realizzazione degli Uffizi a Mare, progetto in cima all'agenda quando incontrerò il ministro Giuli, rigenereranno l’accesso architettonico e culturale di Livorno, una città di grande richiamo in tutta la Toscana, in Italia e nel mondo". Salvetti: "Grazie alle associazioni Terme del Corallo e Reset che hanno acceso i riflettori sul recupero. Dopodiché c'è stato il lavoro di un'amministrazione che sotto questi riflettori c'è stata e ha lavorato fino ad arrivare ad oggi. Godiamoci il momento e proiettiamoci verso i prossimi obiettivi". Ad allietare il pomeriggio i figuranti della Livornina e gli allievi e le allieve dell’istituto Mascagni che hanno suonato musiche del compositore di cui proprio il 7 dicembre ricorreva il 161° anniversario della nascita

Oggi la Sala della Mescita, domani Uffizi a Mare e sottopasso. E’ un domani che non può ancora avere una data ben precisa ma lo sguardo delle istituzioni locali e regionali è già proiettato a questi due prossimi grandi obiettivi. “Sono commosso e felice di questa giornata – ha spiegato il sindaco – che ci ha portato, dopo aver avuto il presidente Mattarella a Livorno, ad inaugurare nel giorno del compleanno di Pietro Mascagni un luogo storico e affascinante come questo. Luogo che lo stesso compositore era solito frequentare”. “Devo ringraziare prima di tutto le associazioni Terme del Corallo e Reset. Hanno acceso i riflettori sul recupero – ha proseguito Salvetti – Dopodiché c’è stato il lavoro di un’amministrazione che sotto questi riflettori c’è stata e che ha portato sino a qui. E’ una bella emozione, godiamoci il momento. Tuttavia, è solo il primo tassello di un percorso di recupero che ci porterà a ristrutturare il colonnato e la parte centrale della struttura; a collegare il parco pubblico adiacente con il giardino delle Terme; a realizzare il sottopasso”. E di questa opera ha parlato il presidente Giani ricordando che la Regione ha già stanziato 5 milioni: “Le Terme del Corallo sono un gioiello architettonico. La trasformazione dell’attuale ponte in sottovia e la realizzazione degli Uffizi a Mare, progetto in cima alla mia agenda quando incontrerò il ministro Giuli, rigenereranno l’accesso architettonico e culturale di Livorno. Città di grande richiamo in tutta la Toscana, in Italia e nel mondo. Un plauso alla giunta Salvetti per il lavoro svolto e per aver saputo cogliere l’opportunità messa sul piatto dai finanziamenti. Senza dimenticare che poco distante da qui, in viale Carducci, sorgerà il nuovo ospedale e che l’eliminazione del cavalcavia favorirà il flusso veicolare”. A tagliare il nastro, insieme al primo cittadino e al governatore, tutti i membri della giunta che Salvetti ha fortemente voluto sul palco per ringraziarli pubblicamente, il sovrintendente alle Belle Arti di Pisa e Livorno Valerio Tesi, il prefetto Giancarlo Dionisi, la direttrice dei lavori l’architetto Melani Lessi e Silvia Menicagli dell’associazione Terme del Corallo. Presenti, tra gli altri, Stefano Frangerini, titolare dell’omonima ditta che si è occupata dei lavori, Giuseppe Pera di Reset, Emanuele Gamba del Teatro Goldoni, il questore Stellino e il consigliere regionale Francesco Gazzetti. Ad allietare il pomeriggio i figuranti della Livornina e gli allievi e le allieve dell’istituto Mascagni con le musiche del compositore di cui il 7 dicembre ricorreva il 161° anniversario della nascita. Ricordiamo che dall’8 dicembre iniziano le visite alla Sala della Mescita: sia libere e gratuite che con la guida. Le prenotazioni della visita, così come del pacchetto Natale ai musei, si effettuano al link www.visit-livorno.it/prenotazione-visite/.

