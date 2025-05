Inaugurata la statua della Ballerina restaurata

“Quando il maltempo portò al danneggiamento della statua rimanemmo tutti feriti. Oggi arriva finalmente un bel momento, non facile dal punto di vista burocratico e amministrativo, ma ricco di soddisfazione”. Parola del sindaco Salvetti commentando la ricollocazione allo Scoglio della Regina della statua in bronzo Ballerina, opera dell’artista Sandro Chia maestro della transavanguardia italiana. La scultura torna nella sua caratteristica collocazione originaria dopo un percorso di restauro resosi necessario a causa dei danni subiti dal bene a seguito del fortissimo vento dell’autunno 2023. L’opera venne spazzata via dal piedistallo e si ruppe in diversi pezzi. Il restauro è stato condotto dallo staff dell’artista Sandro Chia in collaborazione con la fonderia artistica Il Cesello di Franco Cipriani sotto la supervisione del dott. Francesco Patriarca – responsabile Archivio Sandro Chia. La cerimonia di scopertura si è svolta alla presenza del sindaco Salvetti e dell’assessora alla Cultura Rafanelli.

