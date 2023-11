Inaugurata una casa di riposo in India realizzata dalla Congregazione Piccole Figlie di San Giovanni Gualberto a Montenero

La struttura è stata realizzata grazie al contributo dell'8xmille della chiesa cattolica e alle donazioni di privati cittadini tra cui livornesi che ancora una volta si dimostrano presenti quando si tratta di aiutare le popolazioni che vivono momenti di difficoltà

Inaugurata una nuova casa per anziani bisognosi a Kothanallor, in India. La struttura, denominata “Casa di riposo per anziani Giuseppe Bhavan” è stata realizzata dalla Congregazione Piccole Figlie di San Giovanni Gualberto con casa madre a Montenero. Il progetto è stato realizzato grazie al supporto e donazioni da parte della C.E.I. con l’8 x mille della Chiea Cattolica Italiana e privati cittadini italiani, tra cui livornesi, che hanno creduto in questo progetto umanitario. La casa può ospitare fino a circa 30 anziani, che saranno assistiti da un team composto da Suore della Congregazione, operatori sanitari e non. La situazione in India è particolarmente grave nelle aree rurali, dove gli anziani spesso non hanno accesso a servizi adeguati. In queste aree, molti anziani vivono in povertà, sono malati o disabili e non hanno nessuno che si prenda cura di loro. Con un maggiore impegno da parte di tutti, è possibile migliorare la vita degli anziani bisognosi in India e garantire loro un futuro dignitoso. “Questa casa è un sogno che si realizza – ha aggiunto la Madre Generale Sr. Adele della Congregazione Piccole Figlie di San Giovanni Gualberto – Grazie al sostegno di tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, oggi possiamo dare una nuova speranza a chi ha bisogno”. La Madre ribadisce che in India l’aspettativa di vita è in aumento, ma il sistema di assistenza agli anziani è ancora carente. Molti anziani in India vivono in condizioni di povertà. La Casa di riposo che abbiamo realizzato è un’importante risposta a questa situazione. La struttura offre un luogo sicuro e confortevole dove gli anziani possono trascorrere gli ultimi anni della loro vita, ricevendo cure e assistenza di qualità.

All’inaugurazione hanno partecipato Sua Eccelleza Mathew Moolakkattu Arcivescovo di Kottayam, Sua Eccelenza Gevarghese Mar Aphrem Vescovo Ausiliare di Kottayam, Thomas Chazhikadan membro del Parlamento Indiano, preti della diocesi di Kottayam, i Monaci Vallombrosani con sede in India, autorita’ locali e cittadini circa 350 persone. Dopo la Santa Messa nella Cappella della Struttura e la benedizione da parte dell’Arcivescovo Mathew Moolakkattu, si è svolta una visita della casa e a segurire un pranzo organizzato dalle Suore nel refettorio della struttura stessa. “Siamo molto felici di poter inaugurare questa nuova struttura – ha dichiarato l’Arcivescovo Moolakkattu – è un progetto voluto dalla Congregazione delle Piccole Figlie di San Giovanni Gualberto per aiutare gli anziani bisognosi, è un luogo dove gli anziani bisognosi potranno ricevere cure e assistenza di qualità, in un ambiente confortevole e accogliente. E’ ammirevole l’impegno che le Suore mettono in queste opere per le persone che soffono e che hanno bisogno di aiuto. Le Suore svolgono anche missione di Evangelizzazione nella zona di Punjab portando le parole del Signore e il sostegno a famiglie e ragazzi analfabeti, cercando di dare loro un’istruzione per un avvenire piu sicuro.

Condividi: