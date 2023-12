Inaugurata una fontanella d’acqua di alta qualità in piazza Mazzini

Si tratta della quattordicesima fontanella di Alta Qualità installata in città. Per una famiglia di tre persone si stima quindi un risparmio annuo di 307 euro

È stata inaugurata il 15 dicembre in piazza Mazzini una nuova fontanella di acqua di alta qualità installata da Comune di Livorno ed Asa a servizio della piazza e del quartiere Borgo. La fontanella si trova al centro della piazza, all’altezza dell’Hotel Boston. Hanno presenziato all’inaugurazione il sindaco Luca Salvetti, l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello, il presidente di ASA Stefano Taddia con il direttore del servizio idrico integrato Mirco Brilli, il responsabile impianti acqua Riccardo Mori e altri tecnici di Asa. La realizzazione di questo nuovo impianto di erogazione, con i relativi servizi idrici, è stata finanziata dal Comune di Livorno con 17.100 euro oltre Iva al 10%. Altrettanto è stato stanziato da Asa spa. Si tratta della tredicesima fontanella di “Alta Qualità” installata in città (in realtà le fontanelle sarebbero quattordici ma quella di largo Cristian Bartoli è attualmente smontata a causa dei lavori in corso nella zona dei Tre Ponti). Tutte le fontanelle sono costantemente monitorate da Asa tramite un sistema di telecontrollo, con manutenzioni che vengono effettuate secondo un rigoroso programma che garantisce sicurezza e qualità. Oltre al telecontrollo, vengono disposti controlli a campione in media due volte al mese (in ingresso e in uscita dal trattamento) e le analisi riportate in etichetta sull’impianto fanno riferimento ai valori medi dell’anno. I risultati sono pubblicati semestralmente sul sito internet di Asa.

Nel 2022 le undici fontanelle allora attive a Livorno hanno distribuito (gratuitamente) quasi 10 milioni di litri di acqua di alta qualità, evitando così l’acquisto di ben 6,4 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri, il cui costo d’acquisto per le famiglie, considerando un prezzo medio di 28 centesimi a bottiglia, sarebbe stato di 1,8 milioni di euro. Per una famiglia di tre persone, si stima quindi un risparmio annuo di 307 euro. Dal punto di vista ecologico, si è evitato di immettere nell’ambiente 257 tonnellate di plastica.

