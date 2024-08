Inaugurata una fontanella di alta qualità a Montenero Basso

E' la 15ª in funzione in città. Per garantire agli utenti qualità e sicurezza, tutte le fontanelle sono costantemente monitorate da Asa tramite un sistema di telecontrollo e più volte al mese vengono disposti controlli a campione. Per le famiglie che utilizzano queste fontanelle, Asa stima un risparmio medio annuo di 878 euro

Presentata stamattina da Comune e Asa una nuova fontanella di alta qualità a Montenero Basso, all’ingresso del parcheggio adiacente al cimitero. Si tratta della 15ª in funzione in città. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Salvetti, l’assessora all’ambiente Cepparello, il presidente del Consiglio di Gestione di Asa Taddia e il direttore del Servizio idrico integrato di Asa Brilli. Per garantire agli utenti qualità e sicurezza, tutte le fontanelle sono costantemente monitorate da Asa tramite un sistema di telecontrollo con manutenzioni che vengono effettuate secondo un rigoroso programma. Oltre al telecontrollo, più volte al mese vengono disposti controlli a campione in ingresso e in uscita dal trattamento. Le analisi riportate sull’etichetta dell’impianto fanno riferimento ai valori medi registrati durante l’anno. I risultati sono pubblicati semestralmente sul sito internet dell’azienda. Dai dati di Asa si evince che, nel 2023, i cittadini hanno prelevato oltre 8 milioni 783mila di acqua di alta qualità, una media quindi di oltre 24mila litri al giorno equivalenti a oltre 16mila nuove bottiglie di plastica al giorno che si è evitato di acquistare e immettere nell’ambiente. Per le famiglie che utilizzano queste fontanelle, Asa stima un risparmio medio annuo di 878 euro. “Cominciano a essere tante. È un segnale alle famiglie, che utilizzandole possono beneficiare di un risparmio, e alla collettività in termini di una riduzione nel numero di bottiglie di plastica immesse nell’ambiente” ha detto il sindaco. “Queste fontanelle sono anche presidi di socialità. Ringrazio il Consiglio di Zona e le associazioni del territorio come Vivi Montenero che ci hanno spinto ad installarla. Miglioreremo inoltre il parcheggio con una nuova segnaletica e panchine” ha aggiunto Cepparello.

