Inaugurate le piazzette di piazza Colonnella in via Grande

Il sindaco al taglio del nastro: "Ora è tutta un'altra cosa. Inoltre le due statue saranno dotate di una illuminazione dall'alto e lato nord toglieremo gli scooter per fare posto al verde. Questa riqualificazione rappresenta la prima quota parte dei lavori di restyling in via Grande"

“Ora è tutta un’altra cosa. Inoltre le due statue saranno dotate di una illuminazione dall’alto e lato nord toglieremo gli scooter per fare posto al verde. Questa riqualificazione rappresenta la prima quota parte dei lavori di restyling in via Grande, lavori che proseguono. Mi auguro ora una fruizione intelligente: io ho appena ripreso un automobilista con l’auto sopra il marciapiede appena rifatto”. A dirlo il sindaco Salvetti inaugurando stamattina le due piazzette di piazza Colonnella con le due fontane dei Mostri Marini zampillanti. Presenti insieme al sindaco gli assessori Silvia Viviani (Urbanistica e Interventi strategici pubblici), Federico Mirabelli (Lavori Pubblici) e Stefano Frangerini, titolare dell’omonima impresa capofila dell’Ati, che si sta occupando dei lavori, composta da Frangerini, Edinfra e Lumar. Le opere effettuate sono state: demolizione del piano esistente, sostituzione delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche con introduzione di nuove canaline di raccolta dell’acqua, sostituzione chiusini dei pozzetti, realizzazione di nuovi massetti per portare la quota finale al piano dei loggiati, posa di nuova pavimentazione con pietra extra dura e travertino e cordoli perimetrali. L’importo ammonta a circa 250 mila euro. I lavori di piazza Colonnella sono stati affidati a Ipostudio Architetti S.r.l. e all’Arch Giampiero Germino. La Direzione dei Lavori è stata affidata all’Arch. Panfilo Cionci di Ipostudio Srl.

