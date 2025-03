Inaugurati in un giorno il parco in via Puini e il parco in via Firenze

In via Firenze è stata riconvertita l'ex area adibita a parcheggio. In via Puini è stato riqualificato il parco con l'installazione di giochi inclusivi.

Terminati i lavori nei parchi di via Firenze e via Puini. In via Firenze è stata riconvertita l’ex area adibita a parcheggio in parco pubblico con la possibilità di unificare i quartieri residenziali di Corea e Shangai creando un nuovo spazio di aggregazione e socializzazione per la città favorito dall’apertura di nuovi ingressi su lato di via Speri e su via Firenze. L’area è dedicata al tema del “mare” e si compone di un vialetto a forma di onda che attraversa longitudinalmente il parco e lungo il quale trovano ubicazione due spazi di aggregazione con panchine e tavoli da picnic, uno a forma di stella marina e uno più piccolo a forma di chiocciola, e due aree adibite a gioco e fitness rispettivamente a forma di pesce e delfino. Una vera e propria opera di rigenerazione urbana con relativo sistema di irrigazione articolato in tre moduli: l’irrigazione a goccia per le alberature e le siepi, l’irrigazione di soccorso tramite idranti azionati manualmente. L’impianto è completo di un sistema di recupero delle acque piovane con un serbatoio interrato e pompe di rilancio. Il progetto aveva come obiettivo la realizzazione di un parco che favorisse l’abbattimento delle emissioni responsabili dell’effetto serra e il ripopolamento di alcune specie di uccelli. È stata quindi prevista una vegetazione ad hoc con essenze erbacee ed arboree specifiche che offrono forte attrazione per gli uccelli che si nutrono di frutta e di insetti. La presenza di una importante vegetazione arborea all’interno del cimitero olandese-alemanno ed in adiacenza al parco, rendono questa sperimentazione possibile veicolo per il ripopolamento degli alberi del Camposanto offrendo un ideale luogo di nidificazione. In totale sono stati piantati 653 arbusti dedicati alla sperimentazione di cui sopra, 48 alberi (Cipressi, Querce, Tigli, Aceri, Pruni e More), 170 metri di siepe di tipo Oleandro mix. Il lavoro è stato realizzato dal Consorzio Innova Soc. Coop. – C.F. E P.I. E la ditta esecutrice è Edinfra Srl.

L’altra inaugurazione è quella del parco in via Puini che rientra nel secondo lotto di ammodernamento del parco Lenci e Puini ad Antignano, relativo all’ampliamento del parco con nuovi giochi e arredi inclusivi. Il lotto che viene adesso inaugurato ha previsto la realizzazione nell’area del parco antistante il centro commerciale Marilia, oltre via Puini, di un campo da basket con pavimentazione in cemento delle dimensioni del “tre contro tre” comprensivo dell’installazione di due canestri inclusivi e la segnaletica di campo per il gioco del Baskin. É stata inoltre realizzata una rete para palloni come schermatura lato strada, al fine di garantire il gioco in sicurezza e facilitare il recupero dei palloni. Sono stati inoltre posizionati due campi da ping pong, uno scivolo collinare in acciaio inox, un periscopio e un gioco di equilibrio, oltre ad arredi in cemento per la realizzazione di un’area relax dedicata al gioco degli scacchi, tra cui due tavoli inclusivi che permettono l’accostamento della carrozzina. Inoltre sul lato del Parco Lenci è stato riqualificato e ampliato il percorso pedonale che collega il viale di Antignano con via Puini, che versava in condizione di avanzato degrado. Seguiranno altre opere nell’ambito di un altro progetto volto a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici (Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano). E’ prevista la messa a dimora di circa 140 alberi sia nel Parco Lenci che nel Parco Puini, oltre alla parte impiantistica di recupero di acque superficiali per l’irrigazione delle piante. I lavori al parco di via Puini sono stati eseguiti dalla ditta Vimpex srl. Il 9 dicembre è stato inaugurato il primo lotto che ha previsto l’ampliamento dell’area giochi esistente con nuovi giochi inclusivi, grazie al contributo di una raccolta fondi alla quale hanno partecipato molti cittadini, promossa da Mario Bartoli che ha donato 35.000 euro. Con il denaro ricevuto in dono il Comune ha acquistato strutture gioco inclusive, un dondolo inclusivo e una statua in bronzo raffigurante il cane Kyra posizionata vicino all’area giochi, quest’ultima inaugurata successivamente il 19 gennaio. L’area a verde delimitata ad ovest dal viale di Antignano e ad est da via Puini già organizzata con alcuni giochi, tra cui una teleferica, è stata riorganizzata con una riqualificazione dei percorsi, con l’ampliamento dell’area pavimentata di sicurezza, oltre a nuovi giochi specifici per tutti i bambini tra cui i diversamente abili.

