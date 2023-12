(1) Allegati (1) I PROGETTI CARITAS

Inaugurato al Villaggio della Solidarietà di Corea il primo Emporio Solidale

Al posto del pacco agli aventi diritto, circa un migliaio di famiglie, verrà consegnata una tessera a punti con la quale “acquistare” ciò che l’Emporio metterà a disposizione in una logica di spesa consapevole. Al primo piano studi medici o residenze per accoglienza ai più bisognosi

Inaugurato al Villaggio della Solidarietà di Corea (via La Pira) il primo Emporio Solidale. La nuova struttura, che sarà pienamente operativa ad inizio anno, funzionerà come un vero e proprio supermercato (clicca sulla clip in alto sopra al titolo per consultare tutti i progetti Caritas).

Al posto del pacco agli aventi diritto, circa un migliaio di famiglie, verrà consegnata una tessera a punti con la quale “acquistare” ciò che l’Emporio metterà a disposizione in una logica di spesa consapevole. Al primo piano dell’Emporio, aperto tre giorni a settimana, saranno previsti studi medici o residenze per accoglienza ai più bisognosi. All’inaugurazione è intervenuto il vescovo Simone Giusti, il presidente del consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo, l’assessore al sociale Andrea Raspanti e il direttore generale della Fondazione Caritas, Guido de Nicolais oltre alle numerose autorità civili accorse per il taglio del nastro. Accorso anche il sindaco, Luca Salvetti, che ha voluto rimarcare l’importanza dell’apertura di un presidio di questo tipo nella città di Livorno.

