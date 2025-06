Inaugurato dalla Svs il primo Giardino Alzheimer Friendly

Erano presenti al taglio del nastro, tra gli altri, la presidente Bolognesi, il sindaco Salvetti, il consigliere regionale Pd Gazzetti e il prefetto Dionisi

L'area verde si trova in piazza Italo Piccini, di fronte al centro diurno Svs al Porto. Come recita lo slogan si tratta di un Giardino aperto a tutti, pensato per i più fragili. In particolare, per il benessere psicofisico delle persone affette da Alzheimer

Alla presenza della presidente Bolognesi, del sindaco Salvetti, del consigliere regionale Pd Gazzetti e del prefetto Dionisi, Svs ha inaugurato sabato 21 giugno il primo Giardino Alzheimer Friendly. L’area verde si trova in piazza Italo Piccini, di fronte al centro diurno Svs al Porto. Come recita lo slogan si tratta di un Giardino aperto a tutti, pensato per i più fragili. In particolare, per il benessere psicofisico delle persone affette da Alzheimer. Il progetto nasce nell’ambito di un patto di collaborazione con il Comune di Livorno che ha affidato all’associazione la cura e la gestione. In questo luogo, accogliente e protetto, verranno organizzati laboratori e percorsi terapeutici non farmacologici: stimolazione cognitiva, attività sensoriali e motorie, ortoterapia. Attività progettate per gli ospiti del Centro, ma non soltanto, allo scopo di coinvolgere familiari e cittadini in un processo collettivo di consapevolezza e condivisione. Le piante e il verde esistenti sono stati valorizzati e integrati con nuove specie accuratamente selezionate, insieme a elementi di arredo urbano. La direzione dei lavori è stata assunta a titolo volontario dall’agronoma Paola Spinelli, in stretta collaborazione con l’Ufficio del Verde del Comune di Livorno. Svs ringrazia tutte le persone, le realtà associative e istituzionali che hanno sostenuto il progetto, partecipando alla raccolta fondi e contribuendo alla realizzazione di un’idea ambiziosa, che segna un cambio di visione nel rapporto con una malattia complessa e delicata nella gestione del quotidiano come l’Alzheimer.

Le dichiarazioni

Marida Bolognesi: “Questa iniziativa è frutto di un grande impegno. Ringrazio tutti voi che siete qui a sostenere l’apertura. Il centro Al Porto è aperto da un anno e mezzo e tengo a ringraziare tutte le operatrici. Ringrazio inoltre tutti coloro che, a titolo volontario, hanno dato una mano. Per noi questa è una giornata di festa”.

Luca Salvetti: “Vorrei che mentalmente tracciaste un circonferenza. Dentro, troverete tutti i luoghi che abbiamo realizzato per la città come questo Giardino. Abbiamo fatto tante cose e altre ne faremo”.

Il prefetto: “Quella di oggi è una testimonianza dell’impegno di Svs per la città, una realtà straordinaria che apprezzo tantissimo e a cui la comunità intera deve tantissimo. Con Marida e con il mondo del terzo settore si è sviluppato subito un rapporto importante: il volontariato è uno dei cuori pulsanti della nostra democrazia”.

Eleonora Agostinelli, in rappresentanza della Provincia: “Il giardino sarà un luogo in cui le famiglie si sentiranno meno sole. Il volontariato è un movimento silenzioso, ma necessario, per momenti come questi. Invito tutti a dare il proprio contributo per far crescere questo spazio”.

L’agronoma Paola Spinelli: “È un mondo di diversi colori, forme e aromi grazie a tutte le piante selezionate e inserite: è importante che la vegetazione all’interno sia uno strumento che possa evocare il trascorrere del tempo. Sfruttando la presenza delle palme abbiamo realizzato un perimetro curvilineo con aiuole che lo rendono facile da percorrere. Non è fatto di piante rare, ma piante estremamente comuni che permettono di ricordare cose già viste. Le graminacee si muovono col vento e permettono di creare una stimolazione sia tattile che visiva”.

L’assessora Viviani: “Il verde pubblico non è solo un colore, non è solo una quantità, ma può favorire anche progetti di questo tipo”.

