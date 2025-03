Inaugurato in piazza del Municipio il terzo defibrillatore pubblico

Inaugurato in piazza del Municipio, lato via Cogorano, il terzo DAE (efibrillatore semiautomatico esterno) in area pubblica. La donazione del defibrillatore è avvenuta grazie al contributo di Amici del Cuore ed alla collaborazione del Rotary Club Livorno Sud e Colline Pisano Livornesi. La posizione della teca che ospita il dispositivo è di importanza strategica in quanto piazza del Municipio si trova in una posizione centrale della città frequentata sia dai cittadini sia dai turisti in ogni periodo dell’anno. L’intervento si colloca nell’ambito del progetto Smart City della città di Livorno, che prevede ulteriori installazioni nel contesto cittadino da parte del raggruppamento temporaneo di imprese e Concessionario del Servizio di Illuminazione Pubblica e degli Impianti Semaforici (mandataria Engie Servizi Spa e mandante Diddi Dino & Figli).

Tali dispositivi salvavita da esterno (“DAE- OutDoor”) si caratterizzano, diversamente da altre tipologie, per la presenza di un’apposita teca di protezione che, oltre a preservare le condizioni climatiche interne per la corretta conservazione del bene, ne permette il controllo remotizzato. Tali peculiarità determinano pertanto l’inserimento dei DAE nella “rete intelligente” della città (Smartcity), grazie al quale sarà possibile sia monitorare in tempo reale la loro funzionalità sia effettuare puntualmente interventi di manutenzione programmata affinché sia sempre garantita la loro efficienza ed affidabilità. In particolare la teca permette di monitorare temperatura ed umidità esterni ed interni alla teca, azionando una opportuna ventola per il controllo delle condizioni ambientali interne, permette di controllare la scadenza di elettrodi e batteria, nonché di comunicare con un allarme l’apertura della teca stessa in modo da capire ciò che sta effettivamente avvenendo in campo ed intervenire opportunamente. Questa progettualità ha la finalità di prestare un contributo importante ai cittadini, permettendo inoltre di dare voce alle numerose proposte che arrivano dal territorio, dalle varie associazioni, club, circoli e simili, con la finalità di mettere a sistema tutte queste nobili iniziative a supporto del 118, affinché la città di Livorno possa sempre più configurarsi come “città cardioprotetta”.

