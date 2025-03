Inaugurato stamattina, primo giorno di primavera, il giardino di tulipani

Per chi raccoglierà i fiori il giardino apre domani 21 marzo e resterà aperto una ventina di giorni (il periodo della fioritura) con orario 10.00-19.00. Previsto il contributo di 1 euro a fiore e di 50 centesimi a bulbo

Inaugurato stamattina 20 marzo, nell’area verde di fronte alla chiesa di San Jacopo in Acquaviva, il primo giardino di tulipani Wander And Pick. Con la fioritura delle 45 rare e antiche varietà, i visitatori potranno ammirare i mille colori dei tulipani in fiore e volendo raccoglierne qualcuno. L’entrata è libera in qualsiasi momento della giornata. Per chi raccoglierà i fiori il giardino, composto da tre scenografie che ricordano altrettanti labirinti, apre domani 21 marzo e resterà aperto una ventina di giorni (il periodo della fioritura) con orario 10.00-19.00. Ci sarà un momento di accoglienza per la consegna di un secchiello e la spiegazione sulla corretta tecnica di raccolta. Previsto il contributo di 1 euro a fiore e di 50 centesimi a bulbo. La donazione sarà utilizzata dall’associazione Tribù della Terra per finanziare progetti di pubblica utilità-diletto e cura, sostenibilità e ambiente, applicazioni di tecniche naturali, recupero aree marginali e aggregazione sociale. All’inaugurazione sono intervenuti l’assessora alla cura del verde urbano Giovanna Cepparello, la coordinatrice del progetto Alessandra Benati dell’associazione Le Tribù della Terra, la dirigente settore Manutenzioni e cura della città del Comune di Livorno Silvia Borgo e il responsabile della gestione del verde urbano Mirco Branchetti.

