Inaugurato stamattina il Parco Lenci. Il 19 gennaio verrà installata la statua di Kyra

Foto di Martina Romeo

Mario Bartoli, a cui è stato dato l'onore di tagliare il nastro: "Il 19 gennaio non ricorda solo la scomparsa di mio figlio Christian ma è l’inizio di una storia che sembra non abbia mai fine. Io sono non orgoglioso, di più, di essere riuscito a realizzare tutto ciò”. Salvetti: "Già da ora voglio dare l’appuntamento a quel giorno quando ci ritroveremo per mettere la statua di Kyra con il possibile coinvolgimento di scolaresche"

Servizio di Martina Romeo

Inaugurato stamattina alla presenza, tra gli altri, del sindaco Salvetti, dell’assessore Mirabelli e di Mario Bartoli, che con la sua raccolta fondi ha contribuito alla installazione dei giochi, il parco Lenci ad Antignano. Salvetti: “Il momento è particolarmente bello perché lo uniamo a tutto un percorso fatto in questi anni che ci ha permesso di arrivare alla realizzazione di 26 o 27 aree gioco, recuperate, ristrutturate e riammodernizzate in tre anni e mezzo/quattro. Questo è un investimento che guarda ai bambini nell’ambito di un progetto di una città a misura di bambino visibile in ogni quartiere. Inoltre questi giochi hanno un valore in più per la storia di Mario Bartoli, che parte dal ricordo di Christian a cui poi si inserisce il percorso di Kyra. Già da ora voglio dare l’appuntamento per il 19 gennaio quando ci ritroveremo per mettere la statua di Kyra con il possibile coinvolgimento di scolaresche”. Mirabelli: “La cosa che caratterizza il parco sono i giochi inclusivi, unici in città. Per noi un punto di riferimento. Stiamo guardando al futuro, potenziare altre aree con giochi con queste caratteristiche”. Bartoli: “I giochi erano pronti ed era giusto dare la possibilità di usufruirne. Tengo a dire che il 19 gennaio non è solo ricordare mio figlio Christian, ma è anche l’inizio di una storia che sembra non abbia mai fine. Spero che mi aiuterete a diffondere il messaggio. Tantissime donazioni sono venute dal Mare dei ricordi e con le iniziative legate allo stesso. Io sono non orgoglioso, di più, di essere riuscito a realizzare tutto ciò”. All’iniziativa anche il consiglio di zona, particolarmente attivo in questo progetto, che ha ringraziato Bartoli per l’impegno personale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©