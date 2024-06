Inaugurato un defibrillatore “smart” a Villa Corridi

Inaugurato il 29 maggio un defibrillatore a Villa Corridi. Posizionato all’ingresso del parco, il dispositivo è stato acquistato grazie al contribuito dei genitori (circa 80 famiglie) dei bambini delle vicine scuole I Villini e Pina Verde, che hanno promosso la raccolta, e al consorzio Servizi Educativi Dinamici (SED). Visibile in orario notturno e dotato di ricarica cellulari, il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) è protetto da una teca intelligente in quanto dotata di controllo della temperatura interna e connessa via internet alla piattaforma della Smartcity della città per una Livorno sempre più cardioprotetta.ĺ In questo modo sarà possibile monitorare da remoto la funzionalità del dispositivo in tempo reale intervenendo in caso di malfunzionamenti, manomissione e di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Presenti il sindaco Salvetti, i rappresentanti della concessionaria Engie, il dirigente comunale Agostini, la Usl Toscana nord ovest, Svs, Misericordia di Livorno, l’associazione Amici del Cuore con il presidente Elvis Felici, le insegnanti, i bambini e le bambine della scuola.

