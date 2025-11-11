Intitolato al pittore Mataresi il vialetto di accesso di Villa Fabbricotti

Intitolato al pittore livornese Ferruccio Mataresi (1928-2009) il vialetto di accesso di Villa Fabbricotti, lato piazza Matteotti Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, Olimpia Vaccari della Fondazione Livorno e Massimo Bianchi della Commissione Toponomastica del Comune di Livorno. L’iniziativa è nata su richiesta del fratello Giancarlo Mataresi. Noto per la sua pittura ispirata al Rinascimento e per essere stato allievo prediletto di Pietro Annigoni, è stato uno dei più importanti ritrattisti del Novecento. Tra i suoi lavori più noti si ricordano i ritratti di Giorgio de Chirico, Papa Giovanni Paolo II e Carlo Azeglio Ciampi. Le sue opere sono esposte in Italia e all’estero, tra cui al Quirinale e in studi Rai. Livornese di nascita, visse intensamente l’arte fin da bambino e lasciò un segno anche nella rappresentazione dei paesaggi e degli scorci della sua città. Rafanelli: “Figura straordinaria la cui targa, grazie a questa indovinata collocazione, permetterà anche alle nuove generazioni di sapere chi era Mataresi”

