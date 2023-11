Io leggo perché, Confcommercio e Confesercenti donano un libro alle primarie

Da sinistra: il presidente di Fiva Confcommercio Attilio Camposano, la presidente di Confcommercio Francesca Marcucci, la presidente di Confesercenti Maria Stella Calgaro, la vicesindaca Libera Camici e l'assessore al commercio Rocco Garufo. Il libro "Al mercato"

Le imprese del commercio ambulante Fiva e Anva delle due associazioni di categoria aderiscono all'iniziativa nazionale di promozione della lettura donando alle scuole primarie il libro "Al mercato" e invitando le classi al mercato del venerdì e non solo: "Vogliamo far crescere una nuova generazione di futuri clienti attenti al commercio locale e alle imprese"

Le imprese del commercio ambulante facenti capo a Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio hanno aderito all’iniziativa nazionale IoLeggoPerché, organizzata dall’Associazione Italiana Editori con il sostegno del Ministero della Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. IoLeggoPerché è una grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie all’impegno di insegnanti, librai, studenti ed editori finora sono stati donati alle scuole oltre due milioni di libri nuovi, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. Al termine della raccolta, gli editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, donandoli alle scuole. Fiva Confeommercio e Anva Confesercenti hanno acquistato un libro da donare a tutte le scuole primarie di Livorno scegliendo “Al mercato” con i testi di Susanna Mattiangeli e le illustrazioni di Vessela Nikolova. Come tutti i mercati italiani, anche quello del libro accoglie i visitatori (e lettori) con un vero e proprio spettacolo di colori e dettagli. Tanti piccoli tableau vivants attraversati da una bambina ci ricordano l’infanzia delle compere tra i banchi del mercato, che con tutte le sue merci allena l’occhio e la mente. Una narrazione che vuole far riflettere i più piccoli sull’importanza degli esercizi di prossimità e della vivacità delle città. Gli imprenditori ambulanti saranno quindi felici di accogliere quelle classi che, accompagnate dal corpo docente, volessero nei prossimi mesi andare a visitare il mercato del venerdì e, in generale, tutte le altre aree mercatali: “La sfida che ci poniamo come associazioni di categoria del commercio di vicinato in generale, e quello ambulante in particolare, è quella di contribuire, per quanto in minima parte, a far crescere una nuova generazione di futuri clienti attenti al commercio locale ed alle imprese (che sono anche famiglie) che con esso continuano a lavorare, sempre più faticosamente, in modo alternativo allo shopping on line” dichiarano i rappresentanti delle due associazioni di categoria. Le primarie che riceveranno il libro “Al mercato” sono: Razzauti, Antignano, Brin, Bini, Campania, Cattaneo, Dal Borro, Fattori, Micheli, Rodari, Lambruschini, Modigliani, Puccini, Natali, Carducci, Thouar.

