La Finanza dona giocattoli ai piccoli pazienti di Pediatria

Come di consueto, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno si sono recati al Reparto di Pediatria dell’ospedale per consegnare ai piccoli pazienti giocattoli acquistati grazie alle donazioni delle fiamme gialle in servizio nella città e nella provincia labronica in occasione del Natale. Presenti numerosi membri del personale medico e paramedico ed alcuni genitori dei piccoli ricoverati.

La consegna dei doni è stata caratterizzata da un inevitabile momento di commozione per tutti.

