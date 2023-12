La finanza regala panettoni ai senzatetto

Il comandante del comando provinciale di Livorno colonnello Cesare Antuofermo: "E' un piccolo gesto che nasce dalla volontà di donare un momento di felicità ai meno fortunati"

Panettoni in regalo ai senzatetto. E’ l’iniziativa messa in campo dalla Finanza in questi giorni di festività natalizie. “E’ un piccolo gesto – spiega il comandante del comando provinciale di Livorno colonnello Cesare Antuofermo – che nasce dalla volontà di donare un momento di felicità ai meno fortunati. I panettoni distribuiti sono nostri. Ho invitato tutto il personale con un surplus a casa a portarli in caserma per distribuirli. Al momento ne sono stati distribuiti una dozzina e i finanzieri di turno questa sera proseguiranno il giro”.

