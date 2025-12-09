La Finestra di Federica: “Lo stupore è la gratificazione più grande”

Federica Pracchia ha trasformato la sua finestra in un originale calendario dell’Avvento per bambini e bambine: "Il loro stupore è la gratificazione più grande. Dobbiamo riscoprire la solidarietà e il valore delle piccole idee. Dentro il cuore dei livornesi ci sono amore e altruismo". Ogni giorno, dalla finestra è possibile scegliere un piccolo regalo - un gioco, un libro, un peluche - ben visibile grazie alle luci natalizie accese dalle 5.30 alle 20

Una finestra che ogni giorno regala un sorriso, una sorpresa. È l’idea di Federica Pracchia, infermiera livornese che ha trasformato la finestra della sua abitazione in via Torretta 41 in un originale calendario dell’Avvento pensato per i bambini e le bambine del quartiere ma capace di toccare il cuore anche dei grandi. “Pensavo di concludere l’iniziativa il 25. Tuttavia grazie a tutti i doni che mi stanno arrivando credo che andrà avanti fino al 6 gennaio”. Ogni giorno è possibile scegliere un piccolo regalo – un gioco, un libro, un peluche – ben visibile grazie alle luci natalizie accese dalle 5.30 alle 20. I regali, racconta Federica, sono stati raccolti attraverso la generosità di amici, conoscenti e sconosciuti tramite i social e Scambialibriamo. “Recupero tanti materiali da stoffe e filati a bottoni e libri. Spesso mi offrivano anche giocattoli e non sapevo come usarli. Poi, con l’arrivo delle feste, mi è venuta questa idea: creare un calendario dell’Avvento”. Ogni pacchetto è confezionato con materiali rigorosamente riciclati. “È bellissimo vedere i bambini che scelgono con cura il loro regalo. Anche i piccoli della casa famiglia qui dietro vengono con gioia. Il loro stupore è la gratificazione più grande”. Federica lancia un messaggio di speranza e responsabilità: “Dobbiamo riscoprire la solidarietà e il valore delle piccole idee. Il cuore dei livornesi va solo rieducato: dentro di noi ci sono amore e altruismo. E poi, quando ricicliamo e riutilizziamo, facciamo anche un regalo al nostro pianeta”.

