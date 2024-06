La fontana di Villa Henderson è tornata a splendere

L'inaugurazione è avvenuta il 1 giugno in occasione dell’iniziativa “Appuntamenti in Giardino” promossa da APGI (Associazione parchi e giardini d’Italia). Il recupero di quest’opera-simbolo del Museo è stato possibile grazie ad un crowfunding avviato dalla Provincia di Livorno sostenuto con passione da tanti enti, associazioni, gruppi e cittadini

Il recupero di quest’opera storica, considerata uno dei simboli del nostro Museo, è stato realizzato grazie ad un’operazione di crowfunding avviata dalla Provincia di Livorno e sostenuta con volontà e passione da tanti enti, associazioni, gruppi e cittadini tra i quali meritano una menzione speciale: Lions Club Livorno Host, Lions Club Porto Mediceo, Lions Club satellite Meloria, Comitato il Gioiello Dimenticato, Associazione Livorno Com’era, Delegazione Fai Livorno, Fondazione Aglaia e Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Uno splendido risultato che grazie all’aiuto della comunità restituisce un bene alla fruizione di tutti. Il Museo vi aspetta per osservare lo spettacolo della fontana di nuovo in funzione con inediti giochi di acqua e di luce, seguirà una visita guidata del Parco. L’inaugurazione è avvenuta il 1 giugno in occasione dell’iniziativa “Appuntamenti in Giardino” promossa da APGI (Associazione parchi e giardini d’Italia).

