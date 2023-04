La guardia di finanza effettua una donazione a AGBALT

Nella foto Col. t.ST Cesare Antuofermo, il Magg. Luigi Mennella, il Presidente dell’AGBALT D’Aversa Mircoe una volontaria dell’Ente Suardi Cristina

Raccolta autonoma e volontaria tra i militari di 1.500€ come segno tangibile e concreto di attenzione in favore di un’associazione che assiste famiglie con bambini gravemente malati

Oltre ai servizi in favore dell’economia legale e dei cittadini, con attività che spaziano dal contrasto agli stupefacenti alla tutela delle attività economiche regolari e alla prevenzione delle infiltrazioni criminali, le Fiamme Gialle livornesi sono attente anche alle esigenze del sociale e, stavolta, hanno deciso di compiere un piccolo ma significativo gesto di attenzione nei confronti di un’associazione che assiste famiglie con bambini affetti da gravi patologie. I militari hanno infatti effettuato una autonoma e volontaria raccolta al loro interno, decidendo di fornire un segno tangibile e concreto di attenzione all’associazione AGBALT che assiste e offre alloggio alle famiglie che purtroppo hanno i loro piccoli affetti da complesse patologie che richiedono cure particolari e prolungate. La complessiva raccolta fatta “in house” dagli appartenenti al Corpo ha raggiunto la somma di quasi 1.500 euro. Nella sede del Comando Provinciale di Livorno, il Comandante Provinciale, Col. t.ST Cesare Antuofermo, unitamente al Comandante del Gruppo Livorno, Magg. Luigi Mennella, ed altri militari alla sede, hanno incontrato ed accolto il Presidente dell’AGBALT, D’Aversa Mirco, unitamente ad una volontaria dell’Ente, Suardi Cristina. Durante l’incontro sono state approfondite le attività assistenziali che porta avanti l’associazione e le problematiche che affrontano le famiglie per garantire le cure dei loro piccoli. Al termine dell’incontro è stato quindi consegnato, in forma simbolica, un “assegno” in formato cartellone, a testimonianza della somma già devoluta, con previsto bonifico tracciabile dai finanzieri all’Ente. Le Fiamme Gialle labroniche, nell’ambito del loro “bilancio sociale”, proseguiranno queste iniziative di natura solidale ed assistenziale in favore dei più bisogni, a testimonianza del fatto che la grande attenzione alle esigenze del territorio va di pari passo con le attività d’Istituto finalizzate a contrastare il crimine economico-finanziario, tutelare i cittadini e le imprese che operano in maniera legale, lottare contro lo spaccio e traffico di stupefacenti.

