La livornese Matilda tra i 30 under 30 più influenti dell’ospitalità UK
Matilda Di Cecio, livornese, dopo il diploma al Liceo Scientifico Enriques, da dieci anni vive e lavora nella capitale britannica. Nei giorni scorsi è stata inserita tra i 30 giovani professionisti under 30 più influenti della ristorazione nel Regno Unito
Matilda Di Cecio, livornese, dopo il diploma al Liceo Scientifico Enriques, da dieci anni vive e lavora nella capitale britannica. Nei giorni scorsi è stata inserita tra i 30 giovani professionisti under 30 più influenti della ristorazione nel Regno Unito, selezionati per il 2026 da CODE Hospitality (CODE30U30), una delle principali community britanniche dedicate al mondo dell’ospitalità.
Il percorso professionale di Matilda si è costruito passo dopo passo. Dopo le prime esperienze nel ristopub “The Malt House” a Fulham, ha lavorato come caposala presso il bistrot di Sloane Square “Colbert”, locale iconico frequentato dal jet set internazionale e da volti noti del cinema e dello spettacolo.
Durante il periodo del lockdown nel 2020 ha continuato a investire nella propria formazione, lavorando in un negozio di vini e intraprendendo il percorso avanzato per il diploma al Wine & Spirit Education Trust (WSET), istituzione di riferimento mondiale per la formazione su vini e distillati.
Da alcuni anni Matilda lavora presso “Chez Bruce”, storico ristorante stellato Michelin situato a Wandsworth, noto per la sua cucina franco-britannica moderna e per un’atmosfera elegante e accogliente. Qui ricopre il ruolo di Head Sommelier e cura una carta dei vini di respiro internazionale, che comprende quasi mille etichette, riflettendo una visione moderna e inclusiva del mondo del vino.
Una sezione significativa della carta è dedicata ai vini toscani e della provincia di Livorno. Proprio questa attenzione le ha valso anche recenti riconoscimenti dalla stampa specializzata, tra cui una menzione di rilievo su Star Wine List, dove la carta è stata classificata al secondo posto come Italian Wine List of the Year UK 2025.
Un percorso internazionale che nasce a Livorno e che oggi porta il nome della città in uno dei contesti più competitivi dell’eccellenza enogastronomica londinese.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.