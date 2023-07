La Misericordia di Antignano attiva il servizio per anziani Amami

Il servizio consente all'utente di richiedere con almeno 24 ore di anticipo di essere accompagnati in strutture sanitarie e sociali pubbliche per qualsiasi prestazione con prelievo e successivo accompagnamento all'abitazione

In considerazione delle alte temperature e delle criticità nella mobilità di persone anziane (oltre 75 anni) che devono recarsi in strutture sanitarie o sociali pubbliche per visite o prestazioni pur non essendo in condizioni di ridotta mobilità per utilizzare il trasporto sanitario convenzionato, la Misericordia di Livorno Sud Antignano ha attivato un servizio di navetta gratuita del progetto Amami – Automezzo Mobilità Assistita MIsericordia. Il servizio consente all’utente di richiedere con almeno 24 ore di anticipo di essere accompagnati in strutture sanitarie e sociali pubbliche per qualsiasi prestazione con prelievo e successivo accompagnamento all’abitazione. La richiesta si può inoltrare al numero 0586580666 dalle ore 9 alle 16.

