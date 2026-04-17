La Pasticceria Cristiani, marchio storico d’interesse nazionale, alla Giornata del Made in Italy

Sergio Cristiani e Federica Garaffa Cristiani invitati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla Giornata dedicata alle eccellenze italiane in cui sono stati celebrati i primi 1000 Marchi italiani riconosciuti per la loro storicità

La Pasticceria Cristiani di Livorno, fondata nel 1961, e nel 2021 entrata a pieno titolo tra i Marchi storici d’interesse nazionale, è stata invitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla Giornata dedicata alle eccellenze italiane. A rappresentare l’azienda livornese, si legge in un comunicato stampa di Confcommercio, Sergio Cristiani e Federica Garaffa Cristiani, chiamati a partecipare a un momento istituzionale che riunisce i primi 1000 Marchi italiani riconosciuti per la loro storicità: imprese attive da oltre 50 anni sotto la stessa insegna, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. “Un riconoscimento importante – sottolinea il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli – che valorizza non solo la longevità dell’impresa, ma anche la continuità, la qualità e il saper fare che caratterizzano il tessuto produttivo italiano. Tra i Marchi presenti figurano realtà molto diverse tra loro, dall’industria all’artigianato, dall’ingegneria alla gastronomia, a dimostrazione di come il valore del Made in Italy si costruisca nel tempo e attraverso competenze diffuse”. “Essere invitati tra i Marchi storici di interesse nazionale – sottolineano Sergio Cristiani e Federica Garaffa Cristiani – è un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che testimonia il valore di un percorso costruito nel tempo. Siamo una piccola impresa che può legittimamente sentirsi parte di una comunità ampia e qualificata, unita dalla capacità di mantenere viva la propria identità nel mercato”. Con 28 dipendenti, la Pasticceria Cristiani è un’organizzazione artigiana strutturata, in cui il “saper fare” è accompagnato da un’impostazione solida del lavoro: ordine, tempi, pulizia, standard, responsabilità, ma anche tanta passione tramandata alle nuove generazioni. La Toscana si colloca tra le prime regioni per numero di Marchi storici riconosciuti, confermando la forza e la tradizione del proprio sistema imprenditoriale. “Il Ministero ha invitato le imprese presenti a diffondere sul nostro territorio il valore del “Marchio storico d’interesse nazionale” – riporta Federica Garaffa Cristiani, che è presidente provinciale della Federazione Pubblici Esercizi Confcommercio – Io volentieri porto il messaggio alle imprese della provincia attive da oltre 50 anni. Il Marchio infatti non è solo un elemento distintivo e una soddisfazione personale, ma anche uno strumento di informazione sul patrimonio economico e culturale del Paese, nonché possibile ispirazione per altre realtà imprenditoriali”. Visibilità e valore aggiunto, anche nei mercati europei, significa rafforzare l’intero sistema economico e sostenere concretamente la cultura del Made in Italy.

Condividi:

Riproduzione riservata ©