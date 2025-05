La polizia riconsegna il portafoglio ad un turista americano

L’uomo visibilmente commosso, abbracciava e ringraziava i colleghi e la polizia italiana dicendo "Great Police"

La polizia riconsegna il portafoglio ad un turista americano mezz’ora prima della partenza della nave. I fatti. Nella mattinata di ieri il personale della Polizia Ferroviaria riceveva in consegna, da un cittadino, un portafoglio appena rinvenuto all’altezza del parcheggio dei taxi in piazza Dante. All’interno vi erano, oltre ad una patente americana, due carte di credito e 690 dollari e 100 euro. Gli agenti della Polizia Ferroviaria intuendo che si trattasse di un crocierista prontamente contattavano la polizia di Frontiera Marittima per verificare quante navi da crociera fossero ormeggiate in porto. Appreso che al momento in porto ormeggiata vi era un’unica nave da crociera all’alto fondale, la “Emerald Princess”, i poliziotti si portavano immediatamente al varco Valessini prendendo contatti con il personale di bordo. Una addetta alla reception confermava che il cittadino americano di 75 anni era un loro ospite a bordo della nave. L’uomo, visibilmente commosso, abbracciava e ringraziava i colleghi e la polizia italiana dicendo “Great Police“. Il tutto mezz’ora prima che partisse la nave.

