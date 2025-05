La Scuola itinerante in visita dal sindaco con dei bigliettini positivi

Il gruppo ha lasciato sulle scrivanie degli assessori e sui banchi del Consiglio Comunale dei bigliettini con scritte positive. L'obiettivo dell'iniziativa è di fare in modo che le persone possano trovare un momento di serenità leggendo le parole gentili scritte dalle bambine e dai bambini. L’associazione Scuola Itinerante ha in passato svolto questa iniziativa a Livorno in librerie e negozi

Il Comune di Livorno ha ricevuto questa mattina una visita molto particolare. Un gruppo composto da bambine e bambini dell’Associazione Scuola itinerante ispirata alle idee promosse dalla “Random Act of Kindness foundation”, (una fondazione internazionale specializzata nel diffondere gentilezza nelle scuole, nei luoghi di lavoro e in generale nella società), è stata ricevuta dal sindaco Luca Salvetti e dall’assessora Giovanna Cepparello, insieme al Security Manager Giampaolo Dotto. L’iniziativa consiste nello scrivere messaggi positivi su dei biglietti, per poi lasciarli in punti dove possano essere trovati da altre persone. I bigliettini, scritti dai bambini, sono stati donati al sindaco e all’assessora e lasciati sulle scrivanie degli assessori e sui banchi del Consiglio Comunale. L’associazione Scuola Itinerante ha in passato svolto questa iniziativa a Livorno, in librerie e negozi, oppure consegnando i biglietti direttamente ai passanti nel centro città. La speranza è che leggendo quelle parole gentili, scritte dalle bambine e dai bambini, le persone possano ritrovare un momento di serenità, magari con un sorriso o con un pensiero positivo. Un gesto anonimo di gentilezza è infatti un atto gratuito di generosità. E’ un dono spontaneo che nasce dalla volontà di fare del bene, per trasformare la gentilezza da eccezione a normalità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©