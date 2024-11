La signora Licia protagonista di Nuovi Eroi in onda sulla Rai

Insignita da Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Licia Baldi insegnante in pensione offre da anni la sua esperienza a sostegno dei detenuti del carcere di Porto Azzurro e ha contribuito fattivamente alla realizzazione del plesso scolastico all'interno della stessa casa circondariale

Licia Baldi è la protagonista livornese della seconda puntata in onda domani di “Nuovi Eroi”, il format originale che racconta su Rai3 le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La signora Licia nasce nel 1935 a Livorno in una famiglia borghese, si legge in un comunicato stampa. Diventa insegnante e il suo primo incarico è sull’Isola d’Elba. Nel 1986, dopo aver partecipato a un convegno in carcere, decide di fare qualcosa per i giovani detenuti. Comincia così a insegnare nel carcere di Porto Azzurro, convinta che la cultura possa offrire a tutti un’opportunità di rinascita una volta usciti. Oggi, nonostante sia in pensione, continua a dare il suo contributo attraverso vari progetti culturali all’interno della struttura carceraria. Nel 2024, il Presidente della Repubblica la nomina Commendatore dell’Ordine al Merito. Prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, Nuovi Eroi va in onda dal lunedì al sabato (dal lunedì al venerdì alle 20.15 e il sabato alle 20:35) su Rai3.

