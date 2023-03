La squadra di Segnala-Li risolve altre 4 situazioni critiche

Le panchine sistemate da Segnala-Li in piazza della Vittoria

Sistemate panchine, buche e recinti in piazza della Vittoria, via della Cappellina, via Giuseppe Cambini e piazza San Jacopo. Salvetti: "Da un anno e mezzo la squadra Segnala-Li lavora instancabilmente in tutta la città". Mail: [email protected]

La squadra di pronto intervento di Segnala-Li prosegue il suo lavoro in città, risolvendo situazioni critiche segnalate dai cittadini. Dal 27 febbraio al 9 marzo sono stati effettuati interventi in quattro diverse zone della città, che presentavano particolari criticità: piazza della Vittoria, via della Cappellina, via Giuseppe Cambini e piazza San Jacopo. In piazza della Vittoria sono state riparate le panchine deteriorate e ricoperte le buche nei vialetti con misto stabilizzato granulare (ghiaia). Si è risolto così il problema degli allagamenti durante le giornate di pioggia. In via della Cappellina è stato recintato il parco pubblico, come previsto dal progetto dal progetto di riqualificazione del parco, sono state riparate le panchine e ricostruiti i muretti delle aiuole. In piazza San Jacopo sono state riparate le panchine in legno e in via Giuseppe Cambini è stato effettuato lo sfalcio sul marciapiede e sull’argine del Rio Cigna. La squadra si attiva mediante segnalazione al servizio Segnala-Li scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]. “Da un anno e mezzo la squadra Segnala-Li – afferma il sindaco Luca Salvetti – lavora instancabilmente in tutta la città e i risultati si vedono. I cittadini hanno compreso l’importanza del lavoro portato avanti da Segnala-Li e hanno potuto constatare la celerità con cui vengono evase le segnalazioni. Segnala-Li è il passaggio decisivo per raggiungere definitivamente l’obiettivo di uno spazio urbano dignitoso e di qualità”.

