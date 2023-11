La statua della Bagnante in partenza per i laboratori di restauro

L'assessore Lenzi: "Mi piacerebbe poter sdrammatizzare dicendo che la bagnante si è avventurata in mare durante una mareggiata terrificante e si è allontanata di sua volontà. Ma la buona notizia è che sta per raggiungere il laboratorio di restauro, così tornerà dove era e come era"

L’asssore alla Cultura Simone Lenzi è dispiaciutissimo per quanto è accaduto all’opera di Sandro Chia, gettata a terra dalla forza delle onde dal piedistallo allo Scoglio della Regina e frantumata in molti pezzi. Purtroppo risultano spezzate la gamba destra e entrambe le braccia.

“E’ stata subito prelevata è portata al sicuro presso i magazzini comunali – informa l’assessore – e nei prossimi giorni raggiungerà i laboratori dei collaboratori di Sandro Chia per il restauro. Aggiorneremo appena possibile la città sui tempi del suo ritorno nella collocazione originaria allo Scoglio della Regina”.

