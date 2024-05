La Svs alla Terrazza con l’ambulanza veterinaria per il servizio di trasporto sociale

Da sinistra a destra Matteo, Valentina, Matilde, Daniele e Salvatore

A "mostrare" il servizio stamattina c'erano alcuni componenti della squadra: ragazzi che nel mese di aprile hanno seguito il corso di primo soccorso veterinario, aperto alla cittadinanza, decidendo poi di entrare a far parte della famiglia della Svs come volontari

Alla giornata di prevenzione e volontariato organizzata dalla Svs alla Terrazza con il medical truck era presente anche l’ambulanza veterinaria che l’associazione ha rimesso in piedi con il servizio di trasporto sociale veterinario. A “mostrare” il servizio, stamattina, c’erano alcuni componenti della squadra: ragazzi che nel mese di aprile hanno seguito il corso di primo soccorso veterinario, aperto alla cittadinanza, decidendo poi di entrare a far parte della famiglia della Svs come volontari. In cosa consiste il servizio: nell’offrire alle persone anziane, o in difficoltà motoria, che non guidano o che magari non possono essere accompagnate dai familiari che lavorano, il trasporto dal veterinario del proprio animale da affezione. “È sufficiente – spiega il direttore Svs Francesco Cantini – chiamare la nostra centrale, magari preventivamente non all’ultimo minuto, per usufruire del servizio. Il trasporto dell’animale insieme al suo proprietario è gratuito in quanto finanziato con il 5×1000. L’utente se vuole può donare un’offerta libera”. L’ambulanza veterinaria presta inoltre servizio alle iniziative pubbliche offrendo assistenza, come ciotolina e acqua, a chi partecipa con il proprio cane.

