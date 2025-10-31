Lady Chef livornesi in Brasile per portare l’eccellenza della cucina italiana

Adriana Qeti e Paola Ninci sono le due cuoche dell'associazione Cuochi Livornesi che hanno partecipato alla assemblea nazionale della federazione cuochi del Brasile, ricevendo una targa ricordo come segno di gratitudine per la loro presenza

Cinque Lady Chef italiane, guidate dalla coordinatrice nazionale Lady Chef Alessandra Baruzzi, hanno rappresentato il comparto delle Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi (FIC) in Brasile in occasione dell’Assemblea Nazionale del Brasile. Le italiane a prendere parte a questa esperienza internazionale sono state: Adriana Qeti e Paola Ninci dell’associazione Cuochi Livornesi; Cinzia Cuccu (Pisa) e Valeria Paoletti dell’associazione Cuochi Psiani; Rosi Napoli (Trapani). Un viaggio, si legge nel comunicato stampa, all’insegna della condivisione, della formazione e della scoperta di un territorio lontano, ma profondamente legato alla cultura italiana grazie al lavoro costante della FIC Brasile. Un’accoglienza calorosa è stata riservata dal presidente Bruno Stippi e dalla Coordinatrice Nazionale Lady Chef brasiliana Ana Claudia Morale ai quali le partecipanti hanno rivolto un sentito ringraziamento. Durante i numerosi cooking show si è parlato di cucina brasiliana ma anche – e soprattutto – di tradizione italiana. Tra i momenti più significativi quello dedicato al bonèt piemontese, preparato dalla stessa Alessandra Baruzzi, e alle ricette dei plin e del vitello tonnato realizzate dal presidente della FIC Rocco Pozzullo. Importanti anche i momenti di approfondimento sul tema dell’evoluzione della cucina italiana all’estero e sul rischio che – con il passare delle generazioni – possa andare perduta l’autenticità delle ricette tradizionali. Non sono mancati attimi di emozione con la consegna di premi ai membri della FIC Brasile distintisi nel tempo e il conferimento di targhe ricordo anche alle Lady Chef italiane come segno di gratitudine per la loro presenza. “È stata una bellissima esperienza – ha commentato Alessandra Baruzzi – non solo per me, ma per tutte le Lady Chef che mi hanno accompagnata in questa avventura. Abbiamo visto luoghi meravigliosi, come le cascate di Iguazù, assaggiato specialità locali e scoperto prodotti nuovi condivendo emozioni e momenti di vita con persone straordinarie che ci hanno lasciato un segno profondo”.

