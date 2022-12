Laviosa, bonus di 600 euro ai dipendenti per Natale

Durante il pranzo di fine anno il presidente del Gruppo Laviosa, Giovanni Laviosa (nella foto), ha comunicato che, con la retribuzione del mese di dicembre, tutti i collaboratori di Laviosa Chimica Mineraria riceveranno un bonus pari a 600 euro.

“Un aiuto per tutti, in tempi non facili, costruendo le condizioni per una vita decorosa” è quanto si evince dall’importante messaggio che il presidente Laviosa ha condiviso tramite il canale informativo all’interno dell’azienda.

