Le bimbe riusano in Ostetricia per un dono solidale

In occasione della Festa della Mamma il gruppo di volontarie ha consegnato dei pratici porta pannolini, bavini e salviette realizzati interamente a mano con materiali di recupero donati dalla cittadinanza

In occasione della Festa della Mamma il gruppo di volontarie Le bimbe riusano, capitanato da Federica Pracchia, ha fatto visita questa mattina al reparto di Ostetricia per consegnare un dono speciale alle pazienti: pratici porta pannolini, bavini e salviette realizzati interamente a mano con materiali di recupero donati dalla cittadinanza. Un gesto semplice ma ricco di significato che unisce solidarietà, creatività e attenzione all’ambiente. Ad accoglierle sono stati il primario Sergio Abate, la coordinatrice ostetrica Paola Favuzzi e la responsabile delle ostetriche Marzia Chellini, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa. “Le attenzioni riservate al nostro reparto dalle associazioni locali – sottolinea Abate – rappresentano sempre un gesto molto apprezzato, soprattutto quando nascono dall’impegno e dalla sensibilità di donne che dedicano il proprio tempo ad altre donne. Ringraziamo le volontarie per la generosità e il valore umano che accompagna ogni loro iniziativa”. “Il nostro impegno – aggiunge Pracchia – è quello di realizzare oggetti utili e belli. Ogni creazione nasce grazie alla collaborazione di tante persone che scelgono di dare una nuova vita a tessuti e materiali in avanzo. Per noi è importante unire sostenibilità, creatività e solidarietà attraverso piccoli gesti concreti rivolti alla comunità”. Chiunque fosse interessato a partecipare ai progetti oppure a donare materiali può contattare Le Bimbe Riusano direttamente attraverso i loro canali social.

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