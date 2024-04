Le prime due panchine “connesse” in piazza del Municipio

Le caratteristiche? Sistema retroilluminante per essere visibili a distanza, sistema di carica dispositivi mobili come smartphone e tablet, e hotspot wi-fi

La panchina non solo come elemento fisico ma come elemento interattivo. E’ questa la caratteristiche delle prime due panchine “connesse”. Dotate di sistema retroilluminante per essere visibili a distanza, sistema di carica dispositivi mobili come smartphone e tablet, e soprattutto dotate di hotspot wi-fi, sono state installate in piazza del Municipio e sono liberamente fruibili. In futuro, nell’ambito di un circuito di smart city, ne verranno installate altre.

