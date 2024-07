L’ex regina dei Paesi Bassi in visita privata a Livorno

E' salita a bordo del battello Marco Polo per un tour dei canali. Inoltre ha visitato il Mercato delle Vettovaglie, dove ha pranzato, il Museo della Città e il Cisternone. Salvetti: "Una bella sorpresa per la nostra città"

L’ex regina dei Paesi Bassi in visita privata a Livorno. Lasciato il trono nel 2013 al figlio Guglielmo Alessandro, Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau accompagnata dall’assessore Simone Lenzi è salita a bordo del battello Marco Polo per un tour dei canali. Inoltre, insieme a Lenzi e al sindaco Salvetti, ha visitato il Mercato delle Vettovaglie, dove ha pranzato scortata dal servizio di sicurezza, e il Museo della Città. Dopo pranzo ha poi visitato il Cisternone del Poccianti. “Una bella sorpresa per la nostra città – spiega Salvetti attraverso un post social – che propone tante testimonianze di una pluricentenaria amicizia e di un legame profondo con la nazione olandese”.

