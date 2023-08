Liberata gattina incastrata nel motore di un’auto

Immagini pubblicate dalla pagina Fb Anpana Livorno

“Miagolava? No no, silenzio totale. Quando abbiamo aperto il cofano l’abbiamo trovata tra i tubi, un pochino impaurita ma illesa. Alla fine siamo riusciti a tirarla fuori”. Franco Fantappiè, presidente Anpana Livorno, racconta il finale dell’intervento del 21 agosto in via Terrazzini dove una gattina si era infilata nel motore di un’auto parcheggiata. “Diciamo che la cosa più difficile è stata rintracciare il proprietario dell’auto. Una volta individuato ci ha messo delle condizioni di operare e così in pochi minuti siamo riusciti a riconsegnare la gattina al suo padrone. Siamo intervenuti su richiesta dei vigili del fuoco ai quali, fin dove possiamo con i nostri mezzi, diamo volentieri una mano e al tempo stesso alla collettività evitando di far muovere una squadra di vigili del fuoco per una gattina incastrata nel motore di un’auto”.

