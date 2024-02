Liberati quattro rapaci a Villa Corridi

Un evento sentito e partecipato, quello avvenuto domenica 18 febbraio al parco di Villa Corridi, relativo alla liberazione di quattro rapaci curati dalla Lipu-Cruma di Livorno (trovate il video in fondo all’articolo). I rapaci liberati sono esemplari di gheppio soccorsi nei mesi scorsi e liberati dopo le necessarie terapie e la riabilitazione da parte del Centro di Recupero Fauna Selvatica della Lipu. Le cause di ricovero sono state diverse: uno di loro ha subito un’intossicazione, due invece presentavano segni di traumi da impatto, probabilmente con un cavo della tensione e una vetrata. L’ultimo invece riportava una ferita d’arma da fuoco. All’evento ha partecipato anche l’anche l’assessora Viola Ferroni in rappresentanza dell’amministrazione comunale. “Ci tengo a essere qui un momento bello che riunisce una comunità – ha detto – Siamo consapevoli dell’impegno quotidiano che questa attività richiede, di tutto il lavoro che c’è dietro a un evento come quello della liberazione. Sosteniamo da sempre il centro della Lipu e siamo grati per il lavoro che svolge”. Il Cruma è attivo da oltre 35 anni e ha ricoverato oltre 100.000 animali dall’inizio della sua storia. Le attività sono portate avanti da un centinaio di volontari e migliaia di cittadini ogni anno consegnano al centro gli animali in difficoltà che vengono trovati.

