Livorno al top in Italia grazie alle buone pratiche del Banco 13 Ri-generi Alimentari

Livorno al top in Italia con i propri progetti innovativi. Dopo il riconoscimento ottenuto a Roma per la Protezione Civile ecco la carica di Comune Ambasciatore dell’Economia Civile. A Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio siamo stati premiati per il nostro progetto “Banco 13 Ri-Generi Alimentari”.

Sono due i Comuni italiani scelti per le loro buon pratiche: Livorno per il progetto che ha consentito di redistribuire ai cittadini, dal dicembre 2021 all’agosto 2023, 27 tonnellate di cibo fresco invenduto (frutta, verdura, pane) al Mercato Centrale e in Piazza Cavallotti, anziché buttarlo via, grazie alla disponibilità degli esercenti e al lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza.

Idee creative, comportamenti solidali, grande cuore dei livornesi e organizzazione, un mix vincente

