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Livorno conquista il Corriere della Sera

Giovedì 16 Aprile 2026 — 12:22

Foto Andrea Dani per Fondazione Lem. La giornalista Anna Maria Catano ha visitato la città con un press tour organizzato da Fondazione Lem tra fine marzo e inizio aprile

Definita come un "cacciucco di genti”, l’articolo evidenzia come Livorno stia vivendo una fase di rinnovato slancio culturale e mette in luce l’attrattività turistica, dalla suggestiva Terrazza Mascagni alle tradizioni gastronomiche, che fa della nostra città la "Toscana che non ti aspetti"

Livorno torna protagonista sulla scena nazionale grazie a un ampio reportage del Corriere della Sera, firmato dalla giornalista Anna Maria Catano che ha preso parte a un press tour organizzato dalla Fondazione Lem tra fine marzo e inizio aprile. Un viaggio che restituisce l’immagine di una città viva, autentica e sorprendente, capace di rilanciarsi valorizzando la propria identità. Definita come un vero “cacciucco di genti”, Livorno affonda le sue radici in una storia di accoglienza e mescolanza culturale che risale alle Leggi Livornine. È proprio questa identità fuori dagli schemi che oggi torna al centro dell’attenzione. L’articolo evidenzia come Livorno stia vivendo una fase di rinnovato slancio culturale, testimoniato dalla riapertura del museo dedicato a Giovanni Fattori a Villa Mimbelli (attualmente in fase di riallestimento e dove la giornalista è potuta entrare accompagnata dal neodirettore dei musei civici livornesi Vincenzo Farinella). Accanto alla cultura, il reportage mette in luce anche l’attrattività turistica: dalla suggestiva Terrazza Mascagni al Mercato delle Vettovaglie, fino alle tradizioni gastronomiche e agli eventi come il Mascagni Festival. Elementi che contribuiscono a rendere la città una meta sempre più interessante per visitatori italiani e stranieri. Quella “Toscana che non ti aspetti”, capace di sorprendere e di affermarsi nuovamente nel panorama nazionale.

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