Livorno conquista il Corriere della Sera

Foto Andrea Dani per Fondazione Lem. La giornalista Anna Maria Catano ha visitato la città con un press tour organizzato da Fondazione Lem tra fine marzo e inizio aprile

Definita come un "cacciucco di genti”, l’articolo evidenzia come Livorno stia vivendo una fase di rinnovato slancio culturale e mette in luce l’attrattività turistica, dalla suggestiva Terrazza Mascagni alle tradizioni gastronomiche, che fa della nostra città la "Toscana che non ti aspetti"

Livorno torna protagonista sulla scena nazionale grazie a un ampio reportage del Corriere della Sera, firmato dalla giornalista Anna Maria Catano che ha preso parte a un press tour organizzato dalla Fondazione Lem tra fine marzo e inizio aprile. Un viaggio che restituisce l’immagine di una città viva, autentica e sorprendente, capace di rilanciarsi valorizzando la propria identità. Definita come un vero “cacciucco di genti”, Livorno affonda le sue radici in una storia di accoglienza e mescolanza culturale che risale alle Leggi Livornine. È proprio questa identità fuori dagli schemi che oggi torna al centro dell’attenzione. L’articolo evidenzia come Livorno stia vivendo una fase di rinnovato slancio culturale, testimoniato dalla riapertura del museo dedicato a Giovanni Fattori a Villa Mimbelli (attualmente in fase di riallestimento e dove la giornalista è potuta entrare accompagnata dal neodirettore dei musei civici livornesi Vincenzo Farinella). Accanto alla cultura, il reportage mette in luce anche l’attrattività turistica: dalla suggestiva Terrazza Mascagni al Mercato delle Vettovaglie, fino alle tradizioni gastronomiche e agli eventi come il Mascagni Festival. Elementi che contribuiscono a rendere la città una meta sempre più interessante per visitatori italiani e stranieri. Quella “Toscana che non ti aspetti”, capace di sorprendere e di affermarsi nuovamente nel panorama nazionale.

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