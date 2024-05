Livorno conquista le Bandiere Blu in cinque località

Premiate le spiagge dei Bagni Rex, Cala Quercianella (che comprende i Bagni Paolieri e Cala Bianca), Parco Marina del Boccale, Rogiolo e Bagni Roma. La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987

Anche quest’anno sulla costa del Comune di Livorno sventolerà la Bandiera Blu 2024, il riconoscimento internazionale alle località che maggiormente si contraddistinguono in materia di sostenibilità ambientale. Nel territorio del Comune di Livorno, in particolare, sono state premiate le spiagge dei Bagni Rex, Cala Quercianella (che comprende i Bagni Paolieri e Cala Bianca), Parco Marina del Boccale, Rogiolo e Bagni Roma. La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale. Maggiori informazioni: www.bandierablu.org

