Livorno è la mia città centra l’obiettivo: regalerà un pulmino per anziani e disabili

Centinaia di persone hanno partecipato alla tre giorni organizzata da Appartenenza Labronica in via Torino. Il presidente Rotelli: “Abbiamo respirato un’aria diversa, di serenità e aggregazione"

Tre giorni di festa, musica, spettacoli e soprattutto tanta partecipazione. Si è conclusa con un bilancio più che positivo “Livorno è la mia città”, la manifestazione organizzata da Appartenenza Labronica che dall’11 al 13 settembre ha animato via Torino, trasformandola in un punto di incontro per famiglie, bambini, anziani e associazioni. A tracciare il bilancio della manifestazione è il presidente di Appartenenza Labronica, Bruno Rotelli, che sottolinea la risposta arrivata dalla città e il clima che ha accompagnato l’intera iniziativa. “La festa è stata di tre giorni ed è stato un successo di giorno in giorno. Abbiamo respirato un’aria diversa, un’aria di serenità, un’aria di aggregazione. Tantissime famiglie con bambini, anziani: è stato veramente un successone”. Un risultato che, secondo il presidente dell’associazione, è stato ancora più significativo per il clima vissuto durante le tre giornate. “Non c’è stata polemica, non c’è stato niente. È stato veramente un momento toccante in generale”. Il programma ha accompagnato il pubblico dal primo pomeriggio fino alla sera, con iniziative pensate per coinvolgere diverse generazioni. Dalla Tombola Livornese alle attività dedicate ai più piccoli, passando per giochi, musica, cabaret e la presenza di numerose associazioni. Al di là dell’aspetto aggregativo, la manifestazione aveva anche un obiettivo concreto di solidarietà. Gli organizzatori avevano infatti deciso di destinare gli introiti della festa all’acquisto di un pulmino da mettere a disposizione della città di Livorno per il trasporto di persone con disabilità e anziani. E anche questo traguardo è stato raggiunto. “Alla fine siamo riusciti a regalare, con l’introito, un pulmino alla città di Livorno per il trasporto di disabili e anziani. L’obiettivo che avevamo è stato raggiunto e siamo felicissimi”. Un risultato che Rotelli attribuisce soprattutto alla partecipazione e alla generosità dei livornesi. “Ringraziamo tutta la città che ha partecipato e anche quella che non è venuta: magari verrà un altro anno”. Per Appartenenza Labronica, dunque, la tre giorni di via Torino si chiude con la soddisfazione di aver creato un momento di condivisione e socialità, riuscendo contemporaneamente a trasformare la partecipazione alla festa in un aiuto concreto per la comunità. “È stato veramente un successo”, ribadisce Rotelli, con la consapevolezza che l’iniziativa abbia lasciato un segno positivo nella città.

Condividi:

Riproduzione riservata ©