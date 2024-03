Livorno entra nella top ten delle ricerche su Airbnb a marzo e aprile

Considerando i mesi di marzo e aprile, la nostra città è una delle 10 più ricercate sul portale statunitense insieme a Riccione, Firenze, Sanremo, La Thuile, Montepulciano, Livigno, Amalfi e Imola. Salvetti: "Frutto di una politica di organizzazione dell’offerta e di promozione della città attraverso vari strumenti che mostrano di funzionare"

Gradita sorpresa per tutti i livornesi orgogliosi della propria città. Livorno, per la prima volta, entra nella top ten delle ricerche su Airbnb, il portale web statunitense che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi con alloggi in oltre 26.000 città per un totale di 192 paesi. Ebbene, considerando i mesi di marzo e aprile, la nostra città è una delle 10 più ricercate insieme a Riccione, Firenze, Sanremo, La Thuile, Montepulciano, Livigno, Amalfi e Imola. Il commento del sindaco Salvetti: “Sono almeno 2 anni che stiamo registrando numeri entusiasmanti sul fronte degli arrivi in città di turisti e visitatori. Si tratta del risultato di una politica di organizzazione dell’offerta e di promozione della città attraverso vari strumenti che mostrano di funzionare. La prossima settimana saranno presentati i numeri puntuali della crescita di Livorno che sono in doppia cifra e tra i migliori della regione Toscana. Intanto arriva una conferma chiara di questa tendenza da parte di Airbnb”

