“Livorno”, installazione davanti alla Fortezza Vecchia

Salvetti: "Qui punto perfetto per i turisti e per chi vuol farsi delle foto ricordo. In futuro potremmo decidere di metterne un'altra, magari sul lungomare"

La parola “Livorno”, color panna, è stata installata l’8 maggio in Largo Tito Neri. “È una idea che avevo da un po’ di tempo – spiega il sindaco Salvetti – Ho poi coinvolto gli assessori Cepparello e Mirabelli per individuare le risorse e la collocazione migliore. Secondo noi questo è il punto ideale, perfetto per i turisti e per chi vuol farsi delle foto ricordo. Non avevamo ancora finito di collocarla che c’erano già 5-6 turisti che aspettavano di farcisi la foto. In futuro potremmo decidere di metterne un’altra, magari sul lungomare”.

