L’Officina 0586 in visita alla casa famiglia Papa Francesco

"Vedere i bambini così felici è stato il premio più grande per noi, un momento davvero speciale". Doni e un giro in moto nel parco della struttura hanno regalato stupore e sorrisi ai piccoli ospiti

Un gesto di generosità e condivisione quello compiuto dall’Officina 0586 e dalla famiglia del Garage che hanno portato doni alla casa famiglia Papa Francesco di Quercianella. Un momento bellissimo che ha visto la partecipazione dei membri del comitato Strabilianti Sarah Cappellini e Giacomo Bandinelli, che hanno contribuito a questo evento speciale. I bambini della casa famiglia sono stati i veri protagonisti della giornata, accogliendo con gioia e gratitudine i doni portati dagli ospiti. Ma il bello non è finito qui: per loro è stato organizzato anche un emozionante giro con le moto nel parco della struttura, lasciandoli a bocca aperta e con il sorriso stampato sul viso. “È stato un momento di grande felicità per tutti. Vedere i bambini così felici e spensierati è il premio più grande per noi” ha commentato un rappresentante dell’Officina 0586. L’iniziativa è un esempio di come la solidarietà e la generosità possano fare la differenza nella vita di chi ha bisogno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©