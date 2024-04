Luca riconsegna i 500 € al proprietario

"Mi ha ringraziato consegnandomi un "premio": una somma che ritengo più che giusta. Insomma, tutto bene quel che finisce bene"

Ricordate i 500 € trovati al bancomat da Luca venerdì pomeriggio 19 aprile? Come anticipato dallo stesso lettore, Luca lunedì 22 aprile si è recato in banca per spiegare l’accaduto lasciando il proprio recapito telefonico per essere ricontattato. Il giorno dopo, martedì 23 aprile, è stato contattato dal proprietario che nel frattempo era stato rintracciato dalla banca: “Ci siamo dati appuntamento stamattina (24 aprile, ndr) – spiega – Prima sono tornato in banca a chiedere conferma, dopodiché ci siamo incontrati e gli ho restituito i soldi. Mi ha ringraziato consegnandomi un “premio“: una somma che ritengo più che giusta. Insomma, tutto bene quel che finisce bene”.

