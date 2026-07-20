Mario Bartoli centra l’obiettivo: regalerà un defibrillatore alla città

Mario Bartoli al Moletto di Ardenza durante la consegna della donazione

Decisiva la donazione pari a 850,00 € del Circolo della Pesca e della Nautica di Ardenza durante la Terza Nuotata del Moletto. Ora l'iter burocratico per scegliere se installarlo alla Scalinata di Antignano o al Parco Kyra

Grazie all’ultima donazione di 850 euro del Circolo della Pesca e della Nautica di Ardenza, raccolta domenica 19 luglio in occasione della “Terza Nuotata del Moletto”, Mario Bartoli ha raggiunto la somma necessaria per acquistare un defibrillatore con totem, destinato a diventare un nuovo dono per la città. Ad annunciarlo è stato lo stesso Bartoli. “È una cifra che ci permette di completare l’acquisto”. Adesso manca soltanto l’ultimo passaggio: l’iter burocratico che consentirà di individuarne la collocazione definitiva che potrebbe essere nei pressi della Scalinata di Antignano, uno dei punti più frequentati del lungomare, oppure all’interno del Parco Kyra.

Negli ultimi mesi, grazie alle donazioni raccolte con il Mare dei Ricordi, Bartoli ha contribuito alla realizzazione di due nuovi giochi a molla inclusivi e della prima fontanella inclusiva della città, installati al Parco Kyra e progettati per essere utilizzati anche dalle persone con disabilità motorie. Nel tempo le varie donazioni hanno consentito di realizzare l’area giochi inclusiva, la statua dedicata a Kyra, il Murale dei Ricordi, la manutenzione e la tinteggiatura delle strutture, oltre alle panchine tematiche dedicate all’autismo, al bullismo, all’Alzheimer, alla lotta contro la violenza sulle donne e ai diritti LGBTQ+, rendendo questo luogo sempre più inclusivo e ricco di significato sociale.

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