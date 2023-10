(1) Allegati (1) LA LISTA DEGLI EVENTI E DELLE RELATIVE PRESENZE

Mezzo milione di presenze all’Estate più lunga del mondo

I Moruga Drum a Effetto Venezia 2023 (foto tratta dalla pagina Fb Visit Livorno) e il sindaco Salvetti durante la conferenza stampa del 24 ottobre 2023

Tra gli eventi di maggior richiamo Effetto Venezia con 110.000 e Straborgo con 60.000. E il sindaco ha rivelato di essere stato un giorno in Costa Azzurra, a Nizza e Cannes, su invito della Camera di Commercio Italiana, per la promozione turistica di Livorno

L’Estate più lunga del mondo 2023 ha visto la partecipazione di mezzo milione di persone tra turisti e spettatori (clicca sulla clip in alto al titolo per consultare la lista degli eventi con le relative presenze). Tra gli eventi di maggior richiamo Effetto Venezia con 110.000, Straborgo 60.000 e 100.000 fra Notte Bianca dello Sport, Settimana Velica Internazionale e Gare Remiere a ribadire il forte impatto dello sport labronico sul turismo e sull’accoglienza cittadina legata ai grandi eventi sportivi. “Siamo molto soddisfatti di questi numeri” ha commentato il sindaco Salvetti.

“Prima di raccontare i dati relativi agli eventi – ha esordito il sindaco Salvetti – voglio fare un riferimento al viaggio che abbiamo fatto in questi giorni in Costa Azzurra per promuovere la città di Livorno. I sindaci e gli amministratori che abbiamo incontrato ci hanno detto, soprattutto quelli di Cannes e di Nizza, di aver scelto di lavorare sugli eventi e, su questi, di aver costruito la promozione di quei territori. In ciò ho ritrovato la scelta che ha fatto Livorno. Questa scelta ha portato alla fine dell’Estate più lunga del mondo, seconda edizione, ad un risultato complessivo di oltre mezzo milione di spettatori e visitatori. Si va dal risultato di Effetto Venezia che è il più elevato con 110 mila presenze, si passa dalla novità della Notte bianca dello sport con 14 mila persone, se poi Straborgo e le gare remiere, la stagione delle due fortezze che ci ha regalato numeri interessanti così come quella dell’ippodromo Caprilli e via via tutti gli altri. Praticamente abbiamo concluso con le 8mila presenze di Harborea che è un evento di nicchia. Dietro a tutto questo ci sono le scelte dell’Amministrazione e il lavoro degli uffici della Cultura e del Turismo del Comune di Livorno e delle nostre tre Fondazioni che hanno operato con grande incisività”.

“C’è attenzione – ha aggiunto il sindaco – anche a quello che succede dentro il Museo della Città che ha un percorso tracciato da adesso al mese di maggio. È un percorso che ci regala un’altra grande mostra che vedrà Leonardo da Vinci come elemento attrattore con un bel numero di disegni del Genio originali. Un Museo dove è già pronto il riallestimento della parte del contemporaneo e in costruzione il riallestimento del Museo della Città con la storia di Livorno che però non precluderà l’utilizzo di spazi per altre iniziative”.

Proprio sulla prossima grande mostra che sarà ospitata dal Museo della Città è intervenuto, senza nascondere la propria soddisfazione, l’assessore alla Cultura Simone Lenzi: “Stiamo lavorando da più di un anno a questo evento perché non è semplice farsi dare quelle opere”. Si parla di un gran numero di disegni di Leonardo da Vinci. Pur senza scendere nel particolare l’assessore ha aggiunto: “Se pensate che ci fu una importantissima mostra su Leonardo a Washington con 10 disegni, ma noi ne avremo di più”.

“Gli eventi sono fondamentali – ha commentato Salvetti – ma ovviamente questi devono essere inseriti in un quadro di promozione turistica della città”.

“Non sottovalutiamo gli eventi – ha sottolineato l’assessore al Turismo Rocco Garufo – perché in questi anni sono stati la leva che ci ha consentito di promuovere Livorno nella maniera più rapida e più efficace e che sta portando frutti”.

