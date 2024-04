Mister Green torna in piazza Garibaldi

Seconda giornata di pulizia in piazza Garibaldi insieme a Mister Green che ha fornito i suoi preziosi strumenti, 10 aspira-mozziconi Dashi e 10 pinze, per raccogliere i rifiuti. Hanno partecipato soci delle varie associazioni che hanno aderito al progetto (Comitato Pontino, Dodicesima Sedia, WWF Livorno, Sestante Solidarietà, Vivi Centro), oltre a qualche passante incuriosito dall’iniziativa e ad alcuni dei ragazzi abituali frequentatori della piazza, per un totale di 15/20 partecipanti. Molti i commenti dei presenti che hanno apprezzato l’iniziativa e hanno ringraziato i volontari. “L’operazione di pulizia effettuata in un giorno feriale rende l’azione più visibile pertanto abbiamo deciso di provare ad organizzare la prossima pulizia di pomeriggio, quando nella piazza ci sono anche molti bambini”. Mister Green infine ha distribuito ai ragazzi che sostano intorno alle baracchine un posacenere tascabile, cosa che è stata molto gradita, mentre Aamps ha fornito sacchi per la spazzatura, guanti e materiale informativo. “In 2 ore è stato riempito all’incirca un sacco condominiale, moltissime le cicche. Abbiamo passato una bella mattinata insieme e speriamo di poter migliorare ancora la pulizia e l’ambiente della piazza.

