Mobilità su due ruote, la Provincia presenta il progetto Cycleright

Due giorni di incontri, confronto e attività esperenziali per i partner europei del progetto che, a Livorno, hanno potuto conoscere l’itinerario ciclabile del lungomare, il bike park del Parco del Mulino e la nuova Ciclostazione

Favorire lo sviluppo della mobilità dolce e sostenibile nel territorio è uno degli obiettivi che la Provincia persegue da anni attraverso la promozione e l’adesione ai progetti di cooperazione europea. In questo ambito rientra la due giorni di incontri, confronto e attività esperenziali legate a infrastrutture, percorsi ciclabili e servizi di interesse per i ciclisti, cui hanno preso parte i partner del progetto Cycleright, finanziato nell’ambito del programma Interreg Europe 2021–2027. L’evento, sesta visita di studio del progetto, è stato organizzato dalla Provincia come momento di collaborazione e scambio di esperienze e buone pratiche, sviluppate grazie anche alla capitalizzazione e sinergia con altri progetti europei ed altri programmi di cooperazione. “Il progetto Cycleright – ha spiegato la vice presidente della Provincia Eleonora Agostinelli aprendo i lavori della prima giornata di visita – mira a sostenere le politiche pubbliche per una mobilità più accessibile, efficiente e rispettosa dell’ambiente, promuovendo soluzioni innovative per una sua più rapida ed ampia diffusione in ambito urbano e rurale”. L’iniziativa si inserisce pienamente nella visione di lungo periodo, delineata dal Parlamento europeo, affinché la mobilità ciclabile possa essere riconosciuta come modalità di trasporto a pieno titolo. “Attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche tra i partner europei – ha aggiunto la vice presidente – Cycleright intende individuare modelli di mobilità ciclabile accessibile ed in sicurezza, finalizzati a promuovere lo sviluppo di un sistema di mobilità ciclistica che sul nostro territorio, per esempio, sono collegati alla realizzazione della Ciclovia Tirrenica”.

Per questo la Provincia promuove la stretta sinergia con altri progetti, come INTENSEible, finanziato dal Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2021-2027, che affronta il tema della costruzione di un Itinerario per una mobilità ciclabile transfrontaliera connessa, sicura e accessibile. Polo centrale dei progetti, infatti, è la Ciclovia Tirrenica, un’infrastruttura di interesse nazionale prevista nel PRIIM (il Programma Regionale Integrato per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Toscana) e anche nel redigendo PUMS di Area Vasta Area della Provincia di Livorno. Il Piano provinciale affronta i temi legati all’implementazione di soluzioni innovative di mobilità sostenibile in tutto il bacino di traffico dell’area, prevedendo anche l’espansione di tutta la rete ciclabile, la promozione di veicoli elettrici – incluse le biciclette – e le infrastrutture di ricarica da fonti rinnovabili correlate, anche nelle aree deboli, così da incoraggiare i collegamenti dell’ultimo miglio e l’intermodalità bicicletta/trasporto pubblico. “In un’area come quella della provincia livornese, caratterizzata da zone costiere e collinari, centri urbani e zone interne da collegare – ha concluso Agostinelli – il progetto Cycleright rafforza il valore strategico degli strumenti di pianificazione integrata dell’Ente, nell’ottica della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità locali”. Nei due giorni di permanenza nel nostro territorio, i partner ospiti hanno potuto conoscere gli sviluppi delle progettualità locali legate all’uso della bicicletta. In particolare, a Livorno, l’itinerario ciclabile del lungomare, il bike park del Parco del Mulino e la nuova Ciclostazione recentemente inaugurata a fianco della stazione ferroviaria, mentre nella zona di Castagneto Carducci i partecipanti hanno percorso in bici gli splendidi itinerari rurali ciclabili che fanno parte del “Grand Tour Costa degli Etruschi” da Castagneto fino a Bolgheri e San Guido.

Condividi:

Riproduzione riservata ©